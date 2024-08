Paganin | Inzaghi è cresciuto molto Sua mentalità si riflette in questa Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 31 agosto 2024) Simoneinsieme a. Di ciò ha parlato Massimo, ribadendo come la crescita del tecnico piacentino si è riprodotta nel rendimento dei suoi giocatori. LA CONVINZIONE – Simoneè il deus ex machina di, colui che ha plasmato la sua squadra in maniera totalmente conforme al suo modello di gioco, alle sue idee di calcio. Ciò è stato sottolineato da Massimoa Radio Sportiva, con un elogio nei confronti del tecnico piacentino: «Si tratta di un lavoro fatto da tanto tempo. il vantaggio è quello di avere sempre lo stesso allenatore, che ha dimostrato di avere una grande leadership.ha attraversato dei momenti difficili, sia come uomo che come allenatore. Ora ha unadiversa che ha trasmesso alla squadra. I suoi calciatori giocano con una grandissima consapevolezza e con una grande fluidità.