Osimhen non ci sarà contro l’Inter | decisione netta del Napoli!

(Di sabato 31 agosto 2024) Victornon giocherà sicuramentein questa prima parte della stagione di Serie A. Ecco la scelta delper quest’annata. LA SCELTA – Victornon cinel matchdel 10 novembre. Il motivo è presto detto: ilha deciso di non inserire il nigeriano nella sua lista per la Serie A. Ciò significa che l’attaccante ex Lille non potrà essere schierato almeno fino alla prossima sessione invernale di calciomercato, quando la squadra partenopea potrà decidere di reinserirlo in rosa a seguito di scenari che, al momento, sembrano irrealistici. Lo stra le parti è totale. La società azzurra ritiene di aver subito un pesante danno economico a causa della mancata cessione del classe 1998. Per questo motivo ha deciso di reagire in maniera cosìnei suoi confronti.