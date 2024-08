Marco Travaglio | Più combattiamo la Russia e più le assomigliamo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 31 agosto 2024)difende Povia e attacca Matteo Renzi. E dice che piùlae più le. In un’intervista a La Verità il direttore del Fatto Quotidiano dice che però non è cambiato: «Sono sempre lo stesso. Renzi, vabbè Riguardo a Povia, non capisco perché uno non possa cantare se è no-vax. Io ho fatto tutti i vaccini, anche se sono contrario agli obblighi perché il dogma dell’Immacolata Vaccinazione non mi risulta. In ogni caso, esiste anche il diritto di dire fesserie. Se inviti Povia e poi lo cacci perché ha idee diverse dalle tue, è censura bella e buona».e Renzi Su Renzi il giornalista spiega che «da osservatore, constato che chiunque si è fidato di lui è rimasto fregato. Calenda si è definito l’ultimo pirla ad averlo fatto. Ma in Italia i pirla sono sempre penultimi». Mentre il Campo Largo non ha «mai capito cosa sia.