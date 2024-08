LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | in ritardo la partenza di Luna Rossa-Ineos Britannia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.42 Probabile a questo punto il rinvio a domani. 16.40spostata alle 16.58.ne approfitta per cambiare la vela e metterne una più adatta al poco vento. 16.39 sta calando il vento, adesso tra 6,7 e 8 nodi. 16.34 Inizia il valzer dei rinvii. Countdown spostato a 9 minuti. Eppure ora il vento è tra 7 e 9 nodi. 16.33 5 minuti. Cresce la tensione. Il vento è sempre molto debole, sui 7 nodi. 16.32 6 minuti alla. 16.30 Ricordiamo che quello traedsarà un vero e proprio scontro diretto, perché sono appaiate con 2 vittorie e 0 sconfitte. 16.29schiera Voltolini, Gabbia, Rosetti e Kirwan come cyclors. Sostituito dunque Liuzzi. 16.28 Ritirati i francesi. 16.25 In teoriadovrebbe iniziare alle 16.34, ma in queste condizioni di vento non è scontato.