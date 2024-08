L’autodromo del futuro Paddock Club panoramico E sky box come allo stadio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Dalla nascita della Formula 1, nel 1950, Monza è in assoluto il circuito che ha disputato più Gp nella storia. Ed è quello più antico che ospita ancora un Gran premio. Un record. Ma, si sa, 102 anni iniziano a farsi sentire. E soprattutto vedere. Ancor più al confronto con le nuove piste in giro per il mondo. Bisogna cambiare marcia. Servono lavori. I primi sono arrivati al traguardo. Rinnovati tre vecchi sottopassi, i due che collegano a viale Mirabello e quello alla Prima Variante, costruito un nuovo tunnel all’ingresso di Vedano per connettersi nell’area della Parabolica interna, con carreggiate e percorsi pedonali separati. E la completa riasfaltatura dei 5.793 metri di circuito (pit-lane compresa). Ma è stato soltanto il primo passo. L’obiettivo è far diventare la ‘magica pista’ un impianto comodo, accogliente, moderno.