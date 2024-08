La Recanatese sul mercato Ufficiale solo Cusimano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Latorna da Milano, sostanzialmente a mani vuote. Tanta carne al fuoco, innumerevoli contatti, molteplici trattative ma di concreto, quasi allo scadere del gong, praticamente nulla. Tranne, ovviamente, Francesco Paolo Cusumano cha la società ha ufficializzato ieri ma il cui accordo era stato trovato da tempo. Dunque non resta che sbirciare nel vasto panorama degli ex e dopo Alessandro Raimo che ha strappato un bel biennale con il Catania che lo ha acquistato a titolo definitivo dalla Carrarese, ha trovato una sistemazione anche il difensore Christian Shiba, 23 anni, altro protagonista della poco fortunata stagione scorsa che resta tra i professionisti passando, in prestito, dal SudTirol, società che detiene il suo cartellino, al Taranto.