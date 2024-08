Jude Law | 10 cose che forse non sai sull’attore

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 31 agosto 2024)Law: 10chenon saiLaw è uno di quegli attori che ha fatto la storia del cinema recente grazie alle sue interpretazioni, alla sua grazia e anche ad una certa dose di fascino innato. L’attore ha iniziato a lavorare da ragazzo e non si è mai più fermato. Ha lavorato con i più grandi, ha sperimentato varie professioni del cinema e continua ad ammaliare milioni di persone in tutto il mondo. Ecco diecida sapere suLaw.Law: i suoi film e le serie TV 1. HaI film e la carriera. La carriera dell’attore è iniziata nel 1989, debuttando nel mondo della recitazione con il film The Tailor of Gloucester. In seguito, lavora in Gattaca – La porta dell’universo (1997), eXistenZ (1999), Il talento di Mr. Ripley (1999), A.I. – Intelligenza artificiale (2001), Era mio padre (2002), Ritorno a Cold Mountain (2003), Alfie (2004) e Closer (2004).