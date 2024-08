Dietrofront sui locali multati Ordinanza sospesa dopo i ricorsi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Tirano un sospiro di sollievo i dueper i quali era stato disposto lo stop a diffondere musica per due giorni consecutivi in quanto "pizzicati" a sforare il limite massimo delle 2 di notte. L’, emessa il 22 agosto dal comandante della polizia municipale Andrea D’Uva, è stata infattiin autotutela con un’altra, datata 29 agosto e sempre a firma del comandante, in seguito al ricorso presentato dal titolare di uno dei due. La questione non riguarda il merito della prima, in quanto è fuori discussione che gli agenti di polizia municipale abbiano riscontrato l’effettivo sforamento dei limiti orari.