Barletta Pregliasco parla di covid gli tirano un sasso sul palco

(Di sabato 31 agosto 2024)– Momenti di tensione all’Anfiteatro Castello didurante la manifestazione ‘Oscar del libro’. Unè stato lanciato sulcontro il noto virologo Fabriziomentre rispondeva a una domanda riguardante il-19.si trovava aper ricevere un premio per il suo libro “I superbatteri. Una minaccia da combattere”, scritto in collaborazione con Paola Arosio. Durante la serata, alla domanda della presentatrice su “come siamo messi con il?”,ha spiegato in modo pacato che c’è una ripresa dei contagi, pur non essendo in una situazione di emergenza. “Ho usato toni più che tranquillizzanti,” ha raccontato il virologo all’Adnkronos Salute. “A questo punto ho sentito il botto, ma non mi sono reso conto subito che fosse un. Se ne è accorta la presentatrice che ha interrotto l’evento”.