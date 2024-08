Bagnacavallo parte a settembre la stagione espositiva

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Sono in corso i lavori di allestimento delle prossime mostre promosse dal Comune die organizzate dal Museo Civico delle Cappuccine in vista della Festa di San Michele e dellaautunnale. Tre sono gli eventi che dalla metà dianimeranno gli spazi delle sedi espositive che ormai da qualche anno ospitano le mostre che portanoall’attenzione degli appassionati d’arte: il primo a inaugurare sarà sabato 14 alle 18 l’ex convento di San Francesco dove fino al 10 novembre sarà possibile visitare la mostra personale di Ettore Frani intitolata ’Verso la gioia’, nella quale saranno esposti ottanta lavori su carta, oltre quaranta dipinti e, per la prima volta, cinque installazioni pittoriche dell’artista nativo di Termoli.