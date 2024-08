Vuelta 2024 risultati e ordine d’arrivo tredicesima tappa | Woods trionfa a Puerto de Ancares

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) L’di arrivo con la classifica delladella, la Lugo –dedi 176 chilometri. E’ il canadese Michaela tagliare per primo quello che rappresenta l’arrivo più duro dell’intera corsa spagnola. Come previsto, dopo i primi tre GPM non particolarmente impegnativi, la frazione s’infiamma nel finale con la durissima ascesa alde, con una pendenza media del 9,3% grazie ai due chilometri di falsopiano iniziale fino ai terribili ultimi 5 km con pendenze costanti tra 12 e 15%. Il gruppo dei fuggitivi si sfalda progressivamente e ad uscire vittorioso è il corridore della Israel-Premier Tech, alla terza vittoria in carriera alla. Secondo posto per l’elvetico Schmid a 45 secondi, seguito dallo spagnolo Soler a 1’11”.