US Open 2024 Daniil Medvedev e Tommy Paul approdano al terzo turno Eliminati Hurkacz e Korda

(Di venerdì 30 agosto 2024) Una giornata tra conferme e sorprese si è chiusa a New York. Nel tabellone del singolare maschile degli US, l’Italia ha concluso con un bilancio di tre vittorie e una sola sconfitta. Jannik Sinner, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli si sono imposti, rispettivamente contro lo statunitense Alex Michelsen, il russo Roman Safiullin e il belga Zizou Bergs. Sinner affronterà l’australiano Chris O’Connell (n.87 del ranking) nel, che ha avuto la meglio sul quarto italiano della lista, Mattia Bellucci (n.101 ATP): 6-3 6-4 3-6 6-3 il punteggio in favore dell’aussie. Arnaldi, invece, entrerà in rotta di collisione con l’australiano Jordan Thompson (n.32 ATP) che ha firmato una delle sorprese di questo day-4 a New York. Il tennista, proveniente dalla terra dei canguri, ha eliminato il polacco Hubert(n.7 del mondo) con il punteggio di 7-6 (2) 6-1 7-5.