RAI1 | LA MINISERIE SU LEOPARDI INCANTA IL FESTIVAL DI VENEZIA CON UN CAST STELLARE

(Di venerdì 30 agosto 2024) Una grande produzione in costume – ambientata e girata tra Recanati, le Marche, Mantova, Torino, Roma, Napoli e Bologna Bari e la Puglia: è “– Il poeta dell’infinito”. Per la regia di Sergio Rubini, laevento Rai è stata presentata oggi alla 81.Mostra Internazionale d’arte cinematografica di. La fiction in due puntate chetrasmetterà lunedì 16 e martedì 17 dicembre in prima serata, vuole restituire alle nuove generazioni un ritratto inedito, se pur storicamente coerente, del grande Giacomo. Bambino prodigio, adolescente ostile ai genitori come un moderno teenager, poeta romantico, filosofo e pensatore politico, primo esistenzialista della modernità.