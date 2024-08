Non prendere l’auto | i parcometri segnalano gli evasori fiscali stangata per tutti

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 30 agosto 2024) Una novità che alimenta il dibattito su come queste nuove forme di controllo possono integrarsi nella nostra quotidianità. Le nuove tecnologie stanno trasformando in modo radicale molti aspetti della vita quotidiana, offrendo soluzioni che semplificano operazioni un tempo laboriose. Dalmazione delle procedure burocratiche alla gestione intelligente del traffico, i progressi tecnologici rendono più efficienti i servizi pubblici, migliorano la qualità della vita e riducono i tempi di attesa. Insieme a questi benefici, però, emergono anche preoccupazioni legate al controllo sociale e alla privacy dei cittadini. A Como, isaranno usati per identificare i residenti– cityrumors.