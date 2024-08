Luna Rossa-Ineos Britannia Louis Vuitton Cup | orario programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024)ha archiviato la seconda giornata dellaCup senza riuscire a regatare. Dopo aver perso contro Team New Zealand (ma gli incroci contro il Defender non vengono conteggiati ai fini della classifica) e aver vinto contro Orient Express nella prima giornata, il sodalizio italiano avrebbe dovuto incrociare American Magic, ma il testa a testa non ha avuto luogo a causa del vento troppo leggero (6-7 nodi) che ha tenuto banco a Barcellona e che ha costretto a rinviare il confronto a lunedì 2 settembre. I ragazzi dello skipper Max Sirena torneranno in acqua nella giornata di sabato 31 agosto per affrontare, che nella prima giornata aveva avuto la meglio su American Magic approfittando di un problema avuto dagli statunitensi in fase di pre-partenza.