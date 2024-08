Inter-Atalanta 2-0 al 45? | Barella segna già il gol dell’anno!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 30 agosto 2024) Termina sul punteggio di 2-0 il primo tempo di, sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti DOPPIO VANTAGGIO – L’aggredisce la partita fin da subito e facendo capire già dal primo minuto chi comanda. Al 2?di tacco libera Dimarco, palla sull’altro palo con Darmian che arriva ma non riesce a trovare la conclusione a rete. Poco male, perché basta aspettare un solo minuto per il gol del vantaggio. Questa volta l’azione di sviluppa a destra, portando Thuram in area: palla verso il centro dell’area con Djimsiti cheviene percettare la sfera, beffando però Carnesecchi. All’ottavo minuto è ancora: punizione con tocco di Dimarco per Calhanoglu che fa partire un siluro, bravo Carnesecchi a respingere la conclusione potente, ma centrale.