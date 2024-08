Incidente tra un’auto e una moto a Villa d’Almè muore 42enne

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 30 agosto 2024). Un’altra tragedia sulle strade bergamasche: unha perso la vita in unstradale a. L’allarme questa mattina (venerdì 30 agosto) pochi minuti dopo le 9, all’incrocio tra via Angelo Gotti e via Dante. Frammentarie le prime notizie sullo scontro, che ha coinvoltoe unacicletta: in fase di accertamento la dinamica dell’. I soccorsi arrivati sul luogo dello schianto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto un’ambulanza,medica e i carabinieri di Zogno per i rilievi.