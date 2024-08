Guerra dei chip Il governo olandese può far saltare l’assistenza Asml in Cina

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ilè deciso limitare la possibilità che l’aziendacontinui a riparare e fornire assistenza per l’equipaggiamento per la produzione diavanzati venduto in. Lo scrive l’emittente Bloomberg. L’esecutivo guidato da Dick Schoof, ex capo del servizio d’intelligence Aivd, non sembrerebbe infatti intenzionato a rinnovare le licenze concesse adper i servizi e la fornitura di pezzi di ricambio ai propri clienti cinesi, che scadranno alla fine del 2024 rendendo così le macchine inutilizzabili. Le macchine per la litografia a ultravioletti profondi, note anche come Duv, non possono funzionare dopo un certo periodo di tempo se l’azienda non fornisce i servizi di manutenzione.