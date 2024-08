Giallo il colore bikini perfetto per concludere l’estate

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 30 agosto 2024)2024 non ha ancora finito i suoi assi nella manica: ilpredominante è il, soprattutto per la scelta del, come dimostrano le star. Anche sesta finendo, chi ancora brama assaporare appieno la bella stagione non potrà resistere al richiamo di questo trend. Più che salutare, infatti, ilsembra esaltarne proprio l’essenza. Unsole, così luminoso da far strizzare gli occhi per quanto abbagliante. Ed è una delle scelte più apprezzate in quel di Hollywood. Crediti: Instagram/Paris Hilton – VelvetMagIlè in realtà uninfluenzato da numerose sfumature a seconda dell’intensità che si preferisce, ma è sicuramente uno dei colori più utilizzati nel corso del2024.