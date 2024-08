Dimarco | Ecco il segreto del gruppo Inter! Oggi impressionanti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 30 agosto 2024)è uno dei protagonisti di-Atalanta di stasera, pur non essendo finito nel tabellino del grande successo per 4-0 sui bergamaschi. Le sue parole dal post partita diTV. GRANDE SUCCESSO! – La gioia di Federicoper il 4-0 di-Atalanta: «Primo tempo impressionante, siamo contenti. Sono tornati tanti giocatori scaglionati e ci sta che qualcuno debba ancora riprendere la forma, però siamo contenti di questo ciclo di tre partite. Dobbiamo continuare così. Cosa mi aspetto da me e dalla squadra? Io da me mi aspetto di dare il massimo per questa squadra, che penso debba continuare sui ritmi dello scorso anno».spera in un bis dell’dopo la scorsa stagione PROVARE A RIPETERSI –dà una valutazione sulle ambizioni di confermarsi in vetta: «Non sarà facile, perché tante squadre si sono rinforzate, però penso che siamo sulla strada giusta.