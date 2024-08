Cina | MOC brandy importato da UE e’ coinvolto in pratiche di dumping

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 30 agosto 2024) Pechino, 30 ago – (Xinhua) – Il ministero cinese del Commercio (MOC) ieri ha annunciato che, sebbene ildall’Unione Europea (UE) siaindi, per il momento non saranno imposte misure antitemporanee in questo caso. A gennaio, laha avviato un’indagine antisuldall’UE a seguito di una richiesta della China Alcoholic Drinks Association per conto dell’industria nazionale. L’indagine ha verificato se il prodotto abbia causato danni all’industria nazionale e l’entita’ di tali danni, nonche’ il nesso causale tra ile il danno, ha dichiarato il MOC in un comunicato.