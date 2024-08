Visions of Mana è disponibile

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 29 agosto 2024) Square Enix ha pubblicato oggiof, il primo episodio della serie principalein oltre 15 anni, su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS e PC.oftorna alle radici della serie portando i giocatori in una nuova avventura con il protagonista Val, una novella Soul Guard che accompagna e protegge la sua amica d’infanzia Hinna, Alm del fuoco, in viaggio verso il Tree ofper rinnovare il flusso del. “È emozionante offrire ai giocatori un nuovo capitolo della serie principaledopo 15 anni“, ha commentato Masaru Oyamada, Producer della serie. “Speriamo che gli appassionati siano emozionati quanto noi di tornare nel mondo di. Abbiamo lavorato tantissimo per rendere questo capitolo avvincente per gli appassionati della serie e accogliente per i neofiti.