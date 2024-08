Verso Napoli-Parma continua la conferenza di Conte

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 29 agosto 2024) Aspettandolastampa di Antonio. Di seguito la quarta parte. La vittoria col Bologna è la scintilla di cui parlava?rà la continuità?“Fondamentale dare continuità al Bologna, contro unche oggi è una delle più in forma, la sorpresa anche di questo inizio. Abbiamo un doppio compito: dare continuità affrontando una grande difficoltà, perciò stiamo lavorando tanto. Ieri ho già alzato le antenne, se capiamo che partita affrontiamo avremo più possibilità. Non posso risultare il risultato finale, ma posso controllare le situazioni che portano ad affrontarla in maniera giusta”. Gli ‘altri’ attaccanti delSimeone s’è sbloccato, mentalmente ha visto più entusiasmo? Cosa si aspetta da lui?“Giovanni fa parte del gruppo storico, si spende e spande per ilin ogni situazione.