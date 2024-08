Fabriano fatto salire in auto e pestato | avviso orale del questore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024)(Ancona), 29 agosto 2024 - IlCesare Capocasa ha firmato unnei confronti di un cittadino comunitario segnalato all’rità giudiziaria per violenza privata, minaccia e lesioni. Ildi riferimento risale allo scorso mese di luglio quando quattro uomini, per motivi ancora da chiarire, con la scusa di bere una birra, prima hanno convinto un loro conoscente asullasulla quale si trovavano, quindi, mentre questa percorreva le vie cittadine e della prima periferia, lo hanno picchiavano selvaggiamente: abbandonandolo, alla fine, per strada. Il malcapitato aveva raggiunto il commissariato fabrianese per la denuncia del: i poliziotti lo accompagnato, prima al pronto soccorso dove è stato medicato per le conseguenze delle violenze tra le quali anche un dente rotto.