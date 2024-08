Due giornalisti indagati per violenza sessuale la denuncia della collega

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 29 agosto 2024) Duedi spicco, Nello Trocchia, inviato del quotidiano Domani, e Sara Giudice, reporter di Piazzapulita su La7, sono al centro di un'inchiesta per stupro di gruppo avvenuto a Roma. I due sonoai sensi degli articoli 609 octies e 609 ter del codice penale, con l'aggravante dell'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti nei confrontipresunta vittima, anch'essa giornalista. Tuttavia, riferisce La Verità , la pm titolare del fascicolo ha recentemente avanzato una richiesta di archiviazione, suscitando l'opposizionevittima. Sarà il giudice a decidere sul caso nell'udienza fissata per dicembre. I fatti risalgono alla sera del 29 gennaio scorso, quando la presunta vittima si trovava in un pub a Trastevere per festeggiare il compleanno di Giudice, in compagnia di alcuni amici, tra cui Trocchia.