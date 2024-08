Crescono le immatricolazioni delle auto in Europa +02% a luglio | ma l’elettrico crolla a -108%

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 29 agosto 2024) Nel mese di, lenell’area comprendente Ue, Efta e Regno Unito sono aumentate dello 0,2%. I risultati sono però contrastanti nei quattro principali mercati: in crescita Italia (+4,7%) e Spagna (+3,4%), mentre sono in calo Francia (-2,3%) e Germania (-2,1%). Un rallentamento che lascia comunque in positivo le performance dei principali mercati da inizio anno (Spagna +5.6%, Italia +5.2%, Germania +4.3% e Francia +2.2%). Scende la quota del2024, ledielettriche a batteria (BEV) sono calate del 10,8%, scendendo a 102.705 unità e facendo diminuire la loro quota di mercato dal 13,5% al 12,1%. Da gennaio a, sono state immatricolate 815.399BEV.