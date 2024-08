Beetlejuice Beetlejuice | il red carpet del cast e la conferenza stampa del film

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 29 agosto 2024) Non ce n’è per nessuno: il reddi Venezia81 è tutto per Tim Burton e la sua meravigliosa crew. Lo spettacolare, in grande spolvero, di, in sala dal 5 settembre 2024, conquista l’attenzione di tutti i presenti. Monica Bellucci, Willem Dafoe, Justin Theroux, Jenna Ortega. E ancora, Michael Keaton, Winona Ryder e Catherine O’Hara, riuniti in, concordano del dichiarare di essersi molto divertiti durante le riprese dell’attesissimo sequel, progetto che ha permesso al cineasta di uscire dalla crisi creativa vissuta durante gli ultimi anni. Il regista ha affermato di non essersi mai spiegato il motivo del successo dell’opera originale e di aver lavorato al seguito per rendere omaggio al: Per quanto io ami, non ho mai capito perché sia stato un successo così grande.