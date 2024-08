Aaron Engl mistero sulla morte del 24enne Tracce di sangue nell’auto | Ipotesi sfida su TikTok

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 29 agosto 2024) I carabinieri del Ris hanno trovatodisul fuoristrada del, trovato morto il 18 agosto scorso a Terento. Si infittisce così il giallo di Terento, il piccolo paese della Val Pusteria in Alto Adige, dove è stato ritrovato il corpo semi decapitato del giovane boscaiolo. Gli inquirenti stanno indagando a 360 gradi, concentrandosi però sulle ultime ore di vita della vittima. Nella vicenda c’è un “buco” da colmare. Un vuoto tra le 3 e 30, orario in cuiavrebbe lasciato una festa in un paese vicino a bordo di un taxi, e le 5 o le 6 del mattino, orario presunto dellasecondo il medico legale che ha effettuato l’autopsia.del(ANSA FOTO) – cityrumors.itIlè stato poi ritrovato alle ore 9 circa su un prato nei pressi di malga Raffalt, a 1.600 metri di quota.