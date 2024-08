Pasturo escursionista di 90 anni scivola sul sentiero e cade in una scarpata I soccorritori arrivano in moto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 agosto 2024)(Lecco), 28 agosto 2024 – Èto daled è rotolato per tre metri in una piccola. Are e infortunarsi in montagna è stato ieri pomeriggio undi 90. Ha picchiato la testa. A dispetto dell'età, il 90enne, che è molto in gamba, stava percorrendo iltra il rifugio Riva e i Piani di Nava, trae Primaluna. Nel tratto in mezzo al bosco, a circa mille metri di quota, l'imprevisto, per un banale passo falso. Un altro pensionato che era con lui ha chiesto aiuto agli operatori del 112, il numero unico di emergenza, che hanno subito mobilitato i tecnici del Soccorso alpino della stazione di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana e idell'eliambulanza di Como.