My American Story – North il nuovo album di Daniil Trifonov

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Per il suoprogetto Deutsche Grammophon,intraprende un viaggio pianistico attraverso le Americhe. In uscita il 4 ottobre 2024, il primo dei due volumi, My, raccoglie un’ampia gamma di musiche degli Stati Uniti, il Paese che il pianista ha abitato per quasi metà della sua vita. L’spazia dal jazz allo swing, dal minimalismo alle colonne sonore coprendo un secolo di musica statunitense per pianoforte solo o pianoforte e orchestra. “Non avevo intenzione di registrare un’antologia”, dice. “Si tratta semplicemente dei miei brani preferiti ai quali sono legato personalmente”. Il pianista russo è accompagnato dalla Philadelphia Orchestra diretta da Yannick Nézet-Séguin nel celebre Concerto in Fa di George Gershwin e nella prima mondiale del nuovissimo concerto scritto per lui da Mason Bates.