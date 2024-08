Mario Rui dice no al San Paolo | spunta una possibilità inaspettata per il Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ipotesi a sorpresa per il futuro diRui, la sua scelta ha spiazzato ile tutti i tifosi azzurri. Ilsi prepara al match casalingo contro il Parma, che andrà in scena sabato alle 20.45. Una sfida impegnativa, contro una neopromossa che sta dimostrando di essere all’altezza di questo campionato e cha ha battuto con pieno merito il Milan. Ma questopuò fare bene e adesso deve dimostrarlo, dando continuità alla vittoria ottenuta al Maradona contro il Bologna. L’ex tecnico di Inter e Juventus si aspetta dei rinforzi dal mercato per dare vita al suoe Manna sta lavorando per chiudere al meglio le ultime trattative. Gli azzurri hanno chiuso il colpo Lukaku, che stava diventando una telenovela più lunga del previsto, ma hanno ancora diversi nomi sulla lista degli obiettivi.