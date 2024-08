Vela Nobili e Corti | ora si fa sul serio Scatta la ’Vuitton Cup’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Archiviate le regate preliminari, adesso ‘Luna Rossa’ inizia a fare sul. Da domani alle 14 infatti, nelle acque di Barcellona,la ‘Louis Vuittonche decreterà la finalista della Coppa America che poi ad ottobre dovrà vedersela con ‘Team New Zealand’. Coinvolti in prima persona anche due vettesi doc, come Gilberto ‘Gillo’(foto) – coordinatore del dipartimento di meccatronica, velista e già vincitore di tre edizioni dell’America’s Cup (2010, 2013 e 2017) – e Denis, ingegnere informatico che si occupa di software e raccolta dati, più che mai fondamentali nella messa a punto delle strategie. Per l’assalto ai Kiwi, detentori della Grande Brocca, i cinque sfidanti dovranno aggiudicarsi questa sorta di ‘fase preliminare’ sponsorizzata dalla maison francese.