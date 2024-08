Ubriaco vuole ancora bere in una pizzeria pontina; al rifiuto dei gestori devasta il locale Arrestato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 27 agosto 2024) Una Sera di Violenza nella Zona del Palazzo di Vetro Un uomo di origine tunisina ha scatenato il caos in unanei pressi del Palazzo di Vetro, a Latina, dopo essersi presentato in stato di forte ebbrezza e aver preteso ulteriori alcolici. Quando idelgli hanno negato un’altra bevanda, l’uomo ha perso il controllo, trasformando la serata in un incubo per i presenti. Furia Incontrollabile L’episodio è avvenuto domenica sera, intorno alle 23:00. L’uomo, già noto per disturbi della personalità , ha reagito con estrema violenza aldi essere servito. Ha iniziato a ribaltare e danneggiare i tavoli della, disturbando i clienti e i passanti.