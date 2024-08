Traffico Roma del 27-08-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 agosto 2024) Luceverdedi nuovo Ben trovati prosegue nei disagi alper un incidente sul viadotto della Magliana code da viale Isacco Newton a via della Magliana in direzione Fiumicino la polizia locale Ci segnala di incidenti in via Bevagna nei pressi di via Citerna code per incidente anche in viale degli Eroi di Cefalonia nei pressi di via Quirino Roscioni ancora incidente rallentamenti sul Lungotevere dei Fiorentini a via acciaioli lo stesso su Viale deignoli nei pressi di via del Collettore Primario disagio e questi dovuti anche ai temporali sparsi nella capitale sono diverse le zone dove si rilevano forti piogge lungo la A24L’Aquila si rallenta dal Gra verso la barriera diEst a tratti e nei due sensi di marcia tra lentamente code anche sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra le uscite Nomentana Prenestina stessa situazione in esterna con code a tratti tra ...