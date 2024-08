Serie D San Marino per l’attacco c’è l’ex Livorno Tenkorang

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Jamesè un nuovo giocatore del San. Ora anche ufficialmente. L’attaccante centrale classe 2000 già da diversi giorni si allena sul Titano agli ordini di mister Cascione. E sul Titano ci arriva avendo già maturato una buona esperienza inD con le sue 64 presenze messe insieme con le maglie di, Fano, Montegiorgio e Lanusei. Con i biancazzurri, seppur in amichevole, è anche già andato a bersaglio. Suo il gol che sabato scorso ha aperto il test in famiglia che Pazzini e compagni hanno giocato contro la Juniores allo stadio ’Calbi’ di Cattolica, dove oltre allo United Riccione, fa base settimanale anche il San. Un test che si è chiuso con sette gol della prima squadra. Infatti, oltre asono andati a bersaglio anche Altamura, Miglietta (tris per lui), Mereghetti e Giometti.