Salernitana-Sampdoria oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie B 2024 2025

(Di martedì 27 agosto 2024) Le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Arechi valevole per la terza giornata del campionato italiano di. Dopo la rocambolesca sconfitta subita in casa contro il Sudtirol, gli uomini guidati da Giovanni Martusciello vogliono tornare al successo in una partita molto importante contro i doriani., come seguire il match La compagine blucerchiata di Andrea Pirlo, dal suo canto, arriva dalla sconfitta casalinga rimediata contro la Reggiana e ha bisogno di rialzare immediatamente la testa per ripartire. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 27 agosto alle ore 20:30; latelevisiva sarà affia Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di. Sportace.it seguirà l’evento ine fornirà diversi approfondimenti.