Rivoglio il podio so che posso farcela

(Di martedì 27 agosto 2024) "Ho sensazioni positive e so che". Ndiaga Dieng è già in clima olimpico e giovedì da Roma partirà con gli azzurri per Parigi dove sarà impegnato sui 1500 alle Paralimpiadi: è il primo italiano di sempre con una disabilità intellettivo-relazionale ad aver vinto una medaglia paralimpica. "Ho lavorato sodo in questo periodo per farmi trovare pronto, sono stato anche un periodo in montagna e poi ho proseguito la preparazione". Dieng, a Tokyo è salito sul terzo gradino delsui 1.500 e adesso su di lei sono riposte le speranze di un’altra medaglia. Le mettono un po’ di apprensione aspettative così alte? "Un po’ sì.