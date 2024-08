Pietro e le pasquinate

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 27 agosto 2024) Sì,Aretino aveva raggiunto una certa fama per le sue opere canzonatorie e burlesche, tipiche della vita e dello spirito della città che lo aveva cresciuto. Ben presto entrò, dopo essersi trasferito da Perugia a Roma, nell’ambiente cortigiano che faceva riferimento a Papa Leone X. Divenne amico di molti letterati e confidente di diplomatici. Riusciva a condurre una vita agiata e brillante commerciando e commissionando quadri per altri, oltre a commercializzare anticaglie e organizzare eventi, spettacoli e burle (una delle sue specialità!). Pertanto, si inserì nella cultura del tempo con il suo spirito sagace e critico della realtà. La morte di Leone X offrì al’occasione di impegnarsi in un ambito forse troppo importante e pericoloso per lui: partecipò alle “”.