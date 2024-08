Nuovo digitale terrestre DVB-T2 come verificare se tv o decoder sono compatibili

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 27 agosto 2024) Grandi novità per mamma Rai e per tutti coloro che guardano la tv. Viale Mazzini prosegue il suo percorso di innovazione tecnologica secondo le tappe indicate dal Ministero del Made in Italy e dal 28 agosto trasmette alcuni suoi canali solo con ilsistema DVB-T2. Cosa significa? Cosa cambia? Smettiamo di vedere i canali? Cosa dobbiamo fare perche il nostro televisore osianocon ilstandard?funziona ildal 28 agosto Iniziamo subito col dire che il passaggio alstandard DVB-T2 deldal 28 agosto 2024 non prevede cambiamenti per Rai 1, Rai 2, Rai 3 e RaiNews 24 e la maggior parte dell’offerta Rai. Solo Rai Storia, Rai Radio 2 Visual e Rai Scuola diventano visibili solo in alta definizione (HD) esclusivamente nelstandard DVB-T2.