Neva saprà farci commuovere molto presto

(Di martedì 27 agosto 2024) Nomada Studio, lo studio che ha realizzato Gris, e sempre alla ricerca di emozioni, e Devolver Digital sono fieri di annunciare che, un’avventura ricca di emozioni, è in arrivo il 15 ottobre su PC, Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series SX, Vivi la storia commovente di una giovane donna, Alba, e del suo legame di tutta una vita con un magnifico lupo, mentre si imbarcano in un’emozionante avventura in un mondo morente. Dopo un incontro traumatico con forze oscure, Alba si ritrova legata a un lupacchiotto curioso e dispettoso. Lavorando insieme, la coppia si aiuterà a superare situazioni sempre più pericolose. Il lupo crescerà e maturerà nel tempo, così come il rapporto di Alba con lui, mentre attraversano questo mondo maledetto e in decadenza.