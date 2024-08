Mariah Carey mamma e sorella muoiono nello stesso giorno | Ho il cuore spezzato

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 27 agosto 2024) Lae ladi, Patricia e Alison, sono mortedurante il weekend: ad annunciarlo è la stessa, il cui. L’artista ha spiegato che tutto è avvenuto per una tragica svolta degli eventi, ma si sente “fortunata” ad aver trascorso l’ultima settimana con sua madre prima che morisse. Non sono state rivelate, per il momento, le cause della morte.perde“Il mio”, così ha iniziato la nota affidata a People, una dichiarazione che nessuno si aspettava. “Ho perso mia madre lo scorso weekend. Purtroppo, miaha perso la vita. () Apprezzo l’amore, il supporto e il rispetto di tutti per la mia privacy in questo momento”. Un dramma senza fine per, che in passato aveva ammesso di avere avuto un legame difficile con entrambe.