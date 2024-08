Laura travolta e uccisa mentre andava a lavoro Nel sangue del conducente dell’auto alcol sei volte oltre il limite

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 27 agosto 2024)Chiricuta, una 46enne di Torre del Lago, ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Viareggio, all’incrocio tra via Da Vinci e via Buonarroti,era in sella al suo scooter e si stava recando al. L’incidente è stato causato da un 28enne di Poggibonsi, che guidava una Dacia Sandero con un tassoemico seisuperiore almassimo consentito dalla legge.Leggi anche: Michelle morta in Smart, la verità su come è morta: “Usata come un airbag umano” Secondo le indagini condotte dalla polizia municipale di Viareggio per conto della Procura di Lucca, l’auto non si sarebbe fermata allo stop, causando la collisione con lo scooter di. Lo scontro è stato talmente violento che lo scooter si è spezzato.