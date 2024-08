La reunion degli Oasis gioca con i nostri sentimenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Per citare gli Afterhours, più che dagli anni Ottanta pare non si esca vivi dai Novanta. Nel giorno in cui ricorre l’uscita di “Ten”, capolavoro dei Pearl Jam, ecco che gliufficializzano la tanto attesa e prevedibile, scaldando i cuori mai sopiti dei fan dei fratelli Gallagher. Non più attivi dal 2009, quando nel pieno del tour allora in programma, a tre concerti dalla fine, annunciarono al mondo il proprio scioglimento, i due torneranno infatti a condividere lo stesso palco (accompagnati da ‘chi’, non ci è dato ancora saperlo) per una prima serie di show in programma tra luglio e agosto 2025 nel Regno Unito e in Irlanda. Ma attenzione, perché come fanno sapere sempre loro “ci sono piani per portare il medesimo tour fuori dall’Europa”: magari negli Stati Uniti, se non anche in Giappone. Chissà.