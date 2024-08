Kate Winslet contro Hollywood | Vincere un Oscar non fa differenza quando fai un film su una figura femminile

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 27 agosto 2024) La star di Titanic e Avatar ha accusato l'industria cinematografica americana di sessismo.sarà protagonista del nuovo biopic intitolato Lee, nel quale interpreta la celebre modella che divenne reporter di guerra per Vogue durante la Seconda Guerra Mondiale, Lee Miller. L'attrice ha sottolineato in diverse interviste le difficoltà incontrate.sostiene che il sessismo imperante aè un problema per chiunque al momento di realizzare unche racconti la storia di un personaggio storico, anche per le star che hanno vinto uncome lei. Discriminazioni nel cinema "Faccio parte di questa industria da molto tempo, ho vinto un" esordiscein un'intervista al Daily Mail "Non