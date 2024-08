Juve in testa dopo due giornate l’ultimo a riuscirci fu il Chievo di Pioli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Torino, 27 agosto 2024 – Lavince e convince, eil 3-0 iniziale rifilato al Como tra le mura amiche cala il tris anche al Bentegodi contro il Verona, balzando al primo posto in solitariaappena due. L’idea di calcio di Thiago Motta sembra aver ribaltato completamente lantus, che nelle prime dueha già dato l’impressione di essere una squadra schiacciasassi che competerà per le zone altissime della classifica. La società bianconera ha deciso di investire in maniera forte sul mercato, rinforzando la rosa con Di Gregorio, Cabal, Kalulu, Douglas Luiz, Thuram, Nico Gonzalez e Conceiçao, ma nelle prime duesono saliti alla ribalta soprattutto i giovani della Next Gen come Mbangoula e Savona, che hanno trovato la rete rispettivamente nella prima e nella seconda giornata del campionato di Serie A.