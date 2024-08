Giallo di Terno il sindaco | Strade chiuse per le indagini

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 27 agosto 2024)d’Isola. Proseguono lealla ricerca dell’assassino di Sharon Verzeni, la 33enne did’Isola uccisa a coltellate ormai un mese fa, nella notte tra il 29 e il 30 luglio. L’amministrazione ha comunicato che nei prossimi giorni alcune vie del paese sarannoal traffico per consentire le operazioni delle forze dell’ordine sul territorio. “Si informa che, nei prossimi giorni, alcunesul territorio comunale sarannoal traffico per un intervallo di tempo circoscritto, anche senza previa comunicazione all’utenza stradale e ai residenti – recita la nota delGianluca Sala apparsa sulla pagina Facebook del Comune di-. Le misure temporanee si renderanno necessarie per consentire alle Forze dell’Ordine di svolgere opportunamente le operazioni investigative in corso”.