Fisciano il Sindaco sulla scomparsa di Galdieri | Ci lascia un esempio illuminato di cittadino modello

(Di martedì 27 agosto 2024) “Il, la Giunta e l’intero Consiglio Comunale esprimono profondo cordoglio per ladi ????????? ????????. Ciundiche ha saputo coniugare l’impegno e la capacità imprenditoriale con la passione e l’amore per la propria comunità di appartenenza.La sua dedizione e passione ha generato molte opportunità di lavoro e il suo impegno come amministratore pubblico ha contribuito al progresso dell’intera comunità. Le nostre più sentite condoglianze alla famigliain questo momento di profondo dolore. La sua assenza sarà profondamente sentita, ma il suodi dedizione rimarrà per sempre nei nostri cuori.” Segui ZON.IT su Google News.