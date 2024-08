F1 ennesima stoccata di Jos Verstappen alla Red Bull | Max non è contento di questa macchina il team sta sbagliando

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) “Oltre venti secondi sono una delusione enorme. Max non ha mai avuto la possibilità di vincere. Ma non c’è da sorprendersi quando si fa regredire la”. Continua lo scontro a distanza tra Jos(padre di Max) e la Red. Intervistato ai microfoni della Bild al termine del Gp d’Olanda a Zandvoort, il padre del campione olandese non si è tirato indietro e ha puntato il dito contro il colpevole numero uno che ha portatoscuderia risultati sotto la media nell’ultimo periodo. In cimalista delle sue critiche infatti c’è – come già successo nel corso della stagione – ilprincipal Christian Horner: “Ilha preso la strada sbagliata diverse volte. A livello interno dovremmo guardarci allo specchio e non sorvolare sempre su tutto. È arrivato il momento, se non è già troppo tardi, di metterci in discussione. Le persone valide stanno lasciando la squadra.