Braglia azzarda | Vlahovic farà più gol di Lautaro Martinez

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 27 agosto 2024) Simoneè intervenuto per TMW Radio e si è sbilanciato pesantemente sulla stagione di Serie A. Tra Juventus e Inter la scelta è netta. SCELTE – L’anno della seconda stella è stato completamente offuscato da due partite di agosto in campionato. Simoneha dimenticato forse il passato recente: «La Juventus deve puntare allo Scudetto. La linea di gestione di competitività molto alta è data dalla società e dall’allenatore. Questa è la forza in più dei bianconeri.? Per meper il suo stato emotivo che è completamente diverso da quello dello scorso anno. Ha tutte le caratteristiche per finalizzare tutta la mole di gioco che produce la Juventus».