Biden | la Russia non vincerà in Ucraina

(Di martedì 27 agosto 2024) 8.45 Dopo il massiccio attacco delle forze russe in, il presidente Usa,, condanna "nel modo più fermo possibile la guerra continua dellacontro l'e i suoi sforzi par far sprofondare il popolo ucraino nell'oscurità". "Lanon avrà mai successo ine lo spirito del popolo ucraino non sarà mai spezzato", ha scritto in una nota. "L'rimane una nazione libera", e "gli Stati Uniti staranno al fianco del popolo ucraino finché non prevarrà", ha assicurato.